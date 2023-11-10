«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер, Джейк Гюнцель и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. У «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрем, Адриан Кемпе и Кевин Фиала.

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