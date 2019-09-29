«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в фарм-клуб «Онтарио Рейн»
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Российский нападающий «Лос-Анджелес» Николай Прохоркин начнет сезон-2019/20 в фарм-клубе «Онтарио Рейн», информирует официальный Twitter «Кингз».
«Онтарио Рейн» выступает в АХЛ.
В апреле 2019-го 26-летний Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелес». Ранее хоккеист выступал за СКА.
В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф.
LA Kings trim their roster to 26 players by assigning Nikolai Prokhorkin to the @OntarioReign. https://t.co/xKvTh28pOQ— LA Kings (@LAKings) September 28, 2019