«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в фарм-клуб «Онтарио Рейн»

Российский нападающий «Лос-Анджелес» Николай Прохоркин начнет сезон-2019/20 в фарм-клубе «Онтарио Рейн», информирует официальный Twitter «Кингз».

«Онтарио Рейн» выступает в АХЛ.

В апреле 2019-го 26-летний Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелес». Ранее хоккеист выступал за СКА.

В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф.