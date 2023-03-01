Источник: «Лос-Анджелес» обменял Куика в «Коламбус» на Гаврикова и Корписало

«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус», сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Как утверждает источник, в результате сделки «Кингз» получат голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало и форварда Владислава Гаврикова.

Джонатан Куик был выбран «Лос-Анджелесом» под 72-м номером драфта НХЛ-2005, 37-летний американец выступал за «Кингз» с момента прихода в НХЛ в 2007 году. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014).