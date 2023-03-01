Бобровский о рекорде НХЛ по победам среди российских вратарей: «Это очень большое событие»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал то, что установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей.

«Это, несомненно, очень большое событие, — цитирует Бобровского сайт НХЛ. — Это то, о чем ты мечтаешь. Для достижения этого нужно много работать вместе с партнерами по команде. Мне просто повезло, что я живу в этом теле, а остальное мне дал Бог».

1 марта Бобровский отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1) и одержал 354-ю победу в лиге. 34-летний игрок вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории НХЛ, превзойдя достижение Евгения Набокова (353).