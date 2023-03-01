Куик разочарован тем, что «Лос-Анджелес» обменял его в «Коламбус»

Вратарь Джонатан Куик недоволен тем, что «Лос-Анджелес» принял решение обменять его в «Коламбус», сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

«Сказать, что Куик расстроен из-за обмена — это преуменьшить его отношение к ситуации. Вся команда была подавлена после сегодняшней игры с «Виннипегом», несмотря на победу. Думаю, все было видно по лицу Анже Копитара, который забросил 4 шайбы. Непростая сделка, «Кингз» расстаются с легендой клуба», — написал Серавалли.

37-летний Куик выступает за «Лос-Анджелес» с момента прихода в НХЛ в 2007 году, он дважды выигрывал Кубок Стэнли вместе с клубом.

Куик отправится в «Коламбус» в обмен на голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало.