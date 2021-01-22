«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне благодаря шайбе Кемпе

«Лос-Анджелес» в матче регулярного сезона НХЛ одержал победу над «Колорадо» (4:2). Решающую шайбу за четыре минуты до конца забросил нападающий хозяев Адриан Кемпе.

После этой победы «Кингз» поднялись на пятое место в Западном дивизионе с 4 очками, у «Эвеланш» столько же очков и четвертая позиция.

Российский легионер «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 14 минут и результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Рантанен — 3 (Маккиннон), 4:49 — 0:1. Маккиннон — 2 (бол., Макар, Рантанен), 19:15 — 0:2. Даути — 1 (бол., Копитар, Картер), 23:35 — 1:2. Виларди — 2 (бол., Уокер, Атанасиу), 37:50 — 2:2. Кемпе — 2 (Копитар, Иафалло), 56:04 — 3:2. Лизотт — 2 (п.в., Мур), 59:18 — 4:2.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (7+12+8) — 26 (12+10+4).

Вратари: Куик — Миска (57:47 — 59:18, 59:36).

Наши: — - Ничушкин (14.33/0/0).

22 января. Лос-Анджелес. Staples Center.