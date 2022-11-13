«Лос-Анджелес» обыграл «Детройт» в шестой раз подряд

«Лос-Анджелес» победил «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кингз» отличился дублем Шон Дурзи, по одному голу у Кевина Фиалы и Карла Грундстрема. За «Детройт» забросили Доминик Кубалик, Дилан Ларкин и Филип Гронек.

«Лос-Анджелес» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 21 очком в 17 матчах. «Кингз» продлили серию побед над «Детройтом» до шести встреч подряд — она длится с 15 ноября 2019 года.

«Ред Уингз» занимают восьмую строчку в таблице Восточной конференции с 17 очками в 15 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Грундстрем — 4 (Купари, Эдлер), 0:09 — 1:0. Кубалик — 7 (бол., Гронек, Перрон), 4:09 — 1:1. Фиала — 5 (бол., Даути, Кемпе), 13:21 — 2:1. Дурзи — 2 (Дано, Калиев), 26:23 — 3:1. Дурзи — 3 (бол., Калиев, Дано), 33:41 — 4:1. Ларкин — 7 (бол., Сундквист, Раймонд), 41:57 — 4:2. Гронек — 1 (Кубалик, Перрон), 57:59 — 4:3.

Вратари: Петерсен — Неделькович (55:49 — 57:59, 58:16).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (9+8+4) — 21 (4+6+11).

13 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.