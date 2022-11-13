«Калгари» победил «Виннипег» и прервал серию из 7 поражений подряд

«Калгари» обыграл «Виннипег» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Элиас Линдхольм, Алам Ружичка и Тревор Льюис. У гостей забросили Нил Пионк и Пьер-Люк Дюбуа.

«Калгари» прервал свою серию из 7 поражений подряд и идет на 10-м месте в таблице Западной конференции с 14 очками в 14 матчах.

«Виннипег» идет на пятой строчке Запада с 17 очками в 13 играх.

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«Калгари» — «Виннипег» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Линдхольм — 5 (Ружичка, Андерссон), 3:23 — 1:0. Пионк — 4 (Моррисси), 14:46 — 1:1. Ружичка — 1 (Линдхольм, Андерссон), 17:22 — 2:1. Дюбуа — 7 (Моррисси, Пионк), 24:23 — 2:2. Льюис — 3 (мен., Баклунд, Хэнифин), 38:31 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Хеллибак (58:21).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (10+14+11) — 23 (9+10+4).

Наши: Задоров (21.46/2/-1) — -.

13 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18501 зритель.