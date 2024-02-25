«Эдмонтон» — «Калгари»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Калгари» — 3:6. «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще один гол забил Маттиас Янмарк. У «Флэймз» 4 (2+2) очка набрал Ноа Хинифин, еще по шайбе забросили Назем Кадри, Мартин Поспишил, Драйден Хант и Блэйк Коулман.

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