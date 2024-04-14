«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Анахайм» со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 97 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 57 очками — на 14-й строчке.

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