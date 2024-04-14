Капризов с 3 очками стал первой звездой матча «Миннесота» — «Сан-Хосе»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Миннесота» (2:6).

Тройку возглавил российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка.

Второй звездой стал защитник «дикарей» Брок Файбер, отдавший 1 голевую передачу. Третье место занял форвард «Шаркс» Микаэль Гранлунд, набравший 2 очка (0+2) очка.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 80 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 47 очками.