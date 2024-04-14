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Сегодня, 08:41

Капитан «Питтсбурга» Кросби — о поражении от «Бостона»: «Не стоит беспокоиться»

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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Бостона» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Стоит побеспокоиться о следующем матче. Вот и все», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» с 86 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» находится на третьей строчке, набрав 109 очков.

В текущем сезоне 36-летний Кросби набрал 90 (41+49) очков в 80 матчах.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 81 54 27 112
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 80 37 43 90
4 Вашингтон 80 38 42 87
5 Филадельфия 81 38 43 87
6 Питтсбург 80 37 43 86
7 Нью-Джерси 81 38 43 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 47 33 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 80 44 36 96
5 Детройт 80 39 41 87
6 Баффало 81 38 43 82
7 Оттава 80 36 44 76
8 Монреаль 80 30 50 74
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 80 49 31 104
4 Нэшвилл 81 47 34 99
5 Сент-Луис 80 42 38 89
6 Миннесота 80 38 42 86
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 79 48 31 102
3 Лос-Анджелес 80 43 37 97
4 Вегас 79 43 36 94
5 Сиэтл 79 33 46 79
6 Калгари 79 36 43 77
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 80 19 61 47
Результаты / календарь
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
14.04 00:00
Флорида – Баффало
 3 : 2 ОТ
14.04 00:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 1 : 0
14.04 00:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 2
14.04 02:00
Торонто – Детройт
 4 : 5 ОТ
14.04 02:00
Оттава – Монреаль
 5 : 4 Б
14.04 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 6 : 4
14.04 03:00
Питтсбург – Бостон
 4 : 6
14.04 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 1 : 3
14.04 05:30
Сан-Хосе – Миннесота
 2 : 6
14.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 3 : 1
14.04 20:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
14.04 22:30
Вегас – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 80 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 79 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 81 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 78 55
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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