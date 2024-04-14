Капитан «Питтсбурга» Кросби — о поражении от «Бостона»: «Не стоит беспокоиться»

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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Бостона» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Стоит побеспокоиться о следующем матче. Вот и все», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» с 86 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» находится на третьей строчке, набрав 109 очков.

В текущем сезоне 36-летний Кросби набрал 90 (41+49) очков в 80 матчах.