«Высказывайте свое мнение на сайтах алкогольной продукции». Зайцев ответил Кожевникову, оскорбившему хоккеиста «Оттавы»

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» ответил двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову, который высказался о ситуации в семье хоккеиста.

— Я долго молчал и сохранял нейтралитет, пытаясь сосредоточиться на хоккее, на своей игре, — отметил Зайцев. — Но сейчас у меня появилось огромное желание ответить Кожевникову лично. Человек, абсолютно не зная ситуации, называет меня «не мужиком».

Так вот, неуважаемый мною Кожевников, родители воспитали меня так, что если хочешь что-то сказать о человеке — нужно говорить это в лицо, а не на сайтах, через прессу. Хотя, насколько я понимаю, лить грязь через СМИ стало вашей новой профессией.

Еще раз повторю — о понятии «мужчина» не вам судить. А я предлагаю вам высказывать свое мнение не на спортивных ресурсах, а, к примеру, на сайтах, где обсуждают алкогольную продукцию. Там вы найдете много единомышленников. А если вы хотите еще раз обсудить мои поступки и мою личную жизнь, готов ответить вам лично.