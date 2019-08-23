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Линдси Вонн и Пи-Кей Суббан объявили о помолвке

21:02

Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн и ее бойфренд, хоккеист «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан объявили о помолвке, информирует Vogue.

Суббан купил кольцо 14 августа. Как отмечается, предложение он сделал дома перед домашними собаками.

Дата свадьбы пока не запланирована. По словам Вонн, они будут наслаждаться своей помолвкой и сконцентрируются на предстоящем хоккейном сезоне.

30-летний Суббан и 34-летняя Вонн встречаются с начала апреля прошлого года. Девушка завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года.

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