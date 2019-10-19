Летанг уложил на лед двух игроков «Далласа» и забросил Худобину. Видео

«Питтсбург» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Первой звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Крис Летанг, оформивший дубль. Первый гол канадца получился эффектным — канадец уложил на лед двух соперников, а затем отправил шайбу под ногой российского вратаря Антона Худобина.

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