Летанг — первый защитник в истории НХЛ, набравший 5 очков в одном периоде

Хоккеист «Питтсбурга» Крис Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим 5 очков в одном периоде.

28 декабря во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:0) Летанг сделал 5 результативных передач и установил рекорд лиги по набранным очкам за один период среди защитников.

В сезоне-2023/24 36-летний Летанг провел 33 матча в НХЛ и набрал 23 (3+20) очка.