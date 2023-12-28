Отец Малкина допустил, что никто из россиян не сможет догнать Овечкина по числу голов в НХЛ
Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина допустил, что никто из российских хоккеистов не сможет догнать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по числу голов в НХЛ.
В ночь на 28 декабря Малкин вышел на второе место по заброшенным шайбам в НХЛ среди игроков из России. Нападающий сделал дубль в матче с «Айлендерс» (7:0), теперь у него 484 гола — на один больше, чем у Сергея Федорова.
Александр Овечкин является лучшим снайпером среди россиян в истории НХЛ, у него 828 шайб.
«Я думаю, что на Евгения давила эта ситуация, он хотел как можно раньше побить этот рекорд Сергея Федорова. Но теперь это случилось, наверное, ему должно быть легче. Что касается того, догонит ли кто-то из россиян Овечкина, по этому поводу ничего не думаю. Никто не приблизится к нему в ближайшие 50 лет, а может быть, и вообще не приблизится. Слишком большой разрыв», — приводит ТАСС слова Малкина-старшего.
37-летний Евгений Малкин отстает от 38-летнего Овечкина на 344 гола в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Каролина
|35
|18
|17
|40
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|36
|21
|15
|47
|3
|Лос-Анджелес
|31
|20
|11
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|35
|9
|26
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|5 : 4 ОТ
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|1 : 2
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|5 : 1
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|5 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1