Летанг хочет контракт с «Питтсбургом» на 5 лет с зарплатой в 8 миллионов долларов, клуб готов подписать игрока на 3 года

Крис Летанг ведет переговоры по новому контракту с «Питтсбургом», сообщает The Athletic.

По данным источника, 35-летний американец хочет заключить соглашение на 5 лет с зарплатой в более чем 8 миллионов долларов. «Питтсбург» готов подписать защитника лишь на три года.

По нынешнему контракту, который истекает в июле, хоккеист получает 7,25 миллиона долларов в год.

Летанг выступает за «Питтсбург» с 2006 года, в составе команды защитник трижды становился обладателем Кубка Стэнли.