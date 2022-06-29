The Athletic: в «Питтсбурге» считают, что Малкин может уйти из клуба

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин близок к тому, чтобы сменить команду этим летом, сообщает The Athletic.

По данным источника, переговоры между «Пингвинз» и россиянином до сих пор не активизировались. При этом ряд агентов и представителей «Питтсбурга» считают, что 35-летний россиянин покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. В составе «Пингвинз» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 играх.

8-летний контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом.