Нападающий «Флориды» Дюклер пропустит продолжительное время из-за операции на ахилле

Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер перенесет операцию на травмированном ахилле. Хоккеисту потребуется несколько месяцев на восстановление, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Контракт 26-летнего канадца с кэпхитом в 3 миллиона долларов рассчитан еще на два года.

В прошедшем сезоне он установил личный рекорд результативности по голам (31), передачам (27) и очкам (58). В плей-офф он набрал 3 (1+2) результативных балла в 8 встречах.