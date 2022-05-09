Вайсфельд: «Если не будет травм, то Капризов станет одним из лидеров мирового хоккея на ближайшие десять лет»

Вайсфельд считает, что Капризов — один из лидеров мирового хоккея на ближайшие десять лет

Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на пятую заброшенную шайбу форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

«С Овечкиным я бы Капризова не сравнивал. Но Кирилл уже в зрелом возрасте и стабильно показывает результаты. Если не будет травм и проблем, то Капризов — один из лидеров мирового хоккея на ближайшие десять лет», — сказал Вайсфельд «СЭ».

На счету 25-летнего россиянина 5 голов в серии с «блюзменами». Он повторил достижение Мариана Габорика и Уэса Уолза по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.

Также Капризов стал четвертым игроком в истории франшизы, забившим 5 или более голов за один сезон плей-офф, присоединившись к Габорику (9 в 2003-м), Уолзу (7 в 2003-м) и Эндрю Брюнетту (7 в 2003-м).

После этого матча счет в серии стал 2-2. Пятая встреча пройдет 11 мая и начнется в 04.30 мск.