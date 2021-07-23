Нападающий Патрик Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбуса». Если финский форвард примет его, то в следующем сезоне его зарплата составит 7,5 миллиона долларов, сообщает Columbus Dispatch.

28 июля Патрик Лайне может стать ограниченно свободным агентом.

Лайне по ходу сезона был обменян из «Виннипега» вместе с форвардом Джеком Рословиком в «Коламбус» на нападающего Пьера-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. В 45 матчах после обмена Лайне набрал 21 (10+11) очко.

После завершения сезона нападающий выступил с критикой в адрес уже бывшего главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы.