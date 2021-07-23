Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбуса»
20:32
Нападающий Патрик Лайне получил квалификационное предложение от «Коламбуса». Если финский форвард примет его, то в следующем сезоне его зарплата составит 7,5 миллиона долларов, сообщает Columbus Dispatch.
28 июля Патрик Лайне может стать ограниченно свободным агентом.
Лайне по ходу сезона был обменян из «Виннипега» вместе с форвардом Джеком Рословиком в «Коламбус» на нападающего Пьера-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. В 45 матчах после обмена Лайне набрал 21 (10+11) очко.
После завершения сезона нападающий выступил с критикой в адрес уже бывшего главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы.
Читайте также
«Карпин не позовет Дзюбу? Уже была ситуация с Денисовым, когда Черчесов ошибся». Орлов — о переменах в сборной
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю