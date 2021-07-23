Братья Эрик и Марк Стаалы не собираются завершать карьеры
20:42
Нападающий Эрик Стаал и защитник Марк Стаал намерены искать новые клубы. Братья пока не планируют завершать карьеры, сообщает TSN.
36-летний Эрик оказался в составе «Монреаля» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Баффало». Вместе с командой он дошел до финала Кубка Стэнли, а сам набрал 8 (2+6) очков в 21 встрече.
34-летний Эрик в прошлом сезоне набрал 10 (3+7) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Детройт».
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