Кузнецов забросил 10-ю шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, реализовавший большинство. Это его 10-й гол в этом сезоне.

?@Kuzya92 stays patient and gets the boys on the board #CapsRangers pic.twitter.com/q8KVjxB50L — Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2019

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