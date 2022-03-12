Кузнецов вышел на десятое место по очкам в истории «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

29-летний россиянин оформил дубль в первом периоде. Таким образом, Кузнецов набрал 474 (147+327) очка за «Кэпиталз» и сравнялся по этому показателю с Калле Юханссоном (113+361), который занимает десятое место по очкам в истории франшизы.

На данный момент Кузнецов набрал 56 (18+38) очков в 58 матчах сезона.