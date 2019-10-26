Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок и оформивший шат-аут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:0).

Второй звездой назван российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который оформил дубль в игре с «Ванкувером» (6:5 Б).

Третьей звездой признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который отдал две результативные передачи в игре с «Вегасом» (6:1).

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