Кузнецов в огне! Шикарно обокрал Уэбера и сделал фантастическую передачу

«Монреаль» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3, в начале второго периода). Результативная передача на счету форварда гостей Евгения Кузнецова. Он пошел в отбор, обокрал Ши Уэбера и, уже лежа на спине, сделал пас на партнера.

Down but Evgeny Kuznetsov's (@Kuzya92) definitely not out, no sir. ? pic.twitter.com/gyoAjKb5xy