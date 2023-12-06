Кузнецов рассказал о настрое после пропуска матча «Вашингтона»: «Чувствую, что хочу кого-нибудь убить»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на возвращение в состав «Кэпиталз».

5 декабря россиянин по решению главного тренера «столичных» Спенсера Карбери пропустил матч с «Аризоной» (0:6). Специалист сообщил, что игроку нужна перезагрузка и он вернется в состав в матче с «Далласом» в ночь на 8 декабря.

«Я чувствую, что сегодня хочу кого-нибудь убить, в хорошем смысле», — цитирует игрока The Hockey News.

В этом сезоне россиянин провел 19 матчей и набрал 9 (4+5) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Кошмар «Вашингтона»: Кузнецова сослали в запас, а на выходе — унижение в Аризоне