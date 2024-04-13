Кузнецов продлил свою безголевую серию до 11 матчей

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис» (5:2).

Форвард «Харрикейнз» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Таким образом, 31-летний россиянин продлил серию без голов до 11 матчей, сделав за этот период две результативные передачи.

В текущем сезоне Кузнецов провел 61 матч, в которых набрал 24 (8+16) очка.