Хуснутдинов — о дебютном голе в НХЛ: «Это мечта. Хорошие ощущения»

Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился впечатлениями от дебютного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:7).

«Это мечта. Хорошие ощущения. Парни помогают мне. Хороший бросок Фэйбера и мое удачное подправление. Но мы проиграли, мой гол не помог команде», — приводит слова Хуснутдинова официальный сайт клуба.

Хуснутдинов присоединился к «Миннесоте» весной 2024 года. В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 14 матчах НХЛ.