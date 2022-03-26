Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б) записал на свой счет голевую передачу на Александра Овечкина и реализованный послематчевый буллит.

Россиянин продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 11 матчей, обновив личный рекорд. Сейчас челябинец делит девятое место по продолжительности результативной серии с финном Патриком Лайне из «Коламбуса», на одну игру отставая от продолжающего набирать очки Романа Йоси из «Нэшвилла» и Кевина Фиалы из «Миннесоты».

Рекорд сезона — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру чемпионата «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22:

Игрок Команда Месяц И О (Г+П) Коннор Макдэвид Эдмонтон Октябрь-ноябрь 17 32 (12+20) Трой Терри Анахайм Октябрь-ноябрь 16 22 (12+10) Джей Ти Миллер Ванкувер Февраль-март 13 27 (8+19) Натан Маккиннон Колорадо Декабрь-январь 13 24 (4+20) Кайл Макар Колорадо Февраль-март 13 21 (3+18) Джейк Гюнцель Питтсбург Ноябрь-декабрь 13 19 (12+7) Роман Йоси Нэшвилл Март* 12 26 (4+22) Кевин Фиала Миннесота Декабрь-февраль 12 16 (9+7) Патрик Лайне Коламбус Январь-февраль 11 21 (13+8) Евгений Кузнецов Вашингтон Март* 11 14 (7+7)

* Серия продолжается.

История «Вашингтона» знает более 12 длительных серий с набранными очками. Три из них принадлежат Майку Гартнеру, по две — Александру Овечкину и Роберту Лангу.

От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют три игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера, конечно) — шесть.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»:

Сезон Игрок Страна И О (Г+П) 1984/85 Майк Гартнер Канада 17 28 (12+16) 1980/81 Майк Гартнер Канада 17 24 (17+7) 2003/04 Роберт Ланг Чехия 16 25 (11+14) 1988/89 Джефф Куртнолл Канада 15 23 (12+11) 2018/19 Александр Овечкин Россия 14 23 (17+6) 2003/04 Роберт Ланг Чехия 13 16 (6+10) 2006/07 Александр Овечкин Россия 13 20 (8+12) 1990/91 Майк Ридли Канада 13 18 (6+12) 1980/81 Деннис Марук Канада 12 21 (8+13) 1987/88 Майк Гартнер Канада 12 20 (11+9) 2003/04 Яромир Ягр Чехия 12 20 (6+14) 1985/86 Бенгт-Оке Густафссон Швеция 12 16 (2+14) 1997/98 Петер Бондра Словакия 11 18 (12+6) 1984/85 Дэйв Кристиан США 11 17 (5+12) 2005/06 Александр Овечкин Россия 11 17 (5+12) 1992/93 Дэйл Хантер Канада 11 16 (4+12) 2000/01 Адам Оутс Канада 11 16 (3+13) 2001/02 Адам Оутс Канада 11 16 (3+16) 2020/21 Евгений Кузнецов Россия 11 14 (7+7)

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,01 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 19 очков, 5 голов и 14 передач.

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ: