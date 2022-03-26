Кузнецов продлил результативную серию до 11 матчей. Больше — только у восьми игроков в этом сезоне
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б) записал на свой счет голевую передачу на Александра Овечкина и реализованный послематчевый буллит.
Россиянин продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 11 матчей, обновив личный рекорд. Сейчас челябинец делит девятое место по продолжительности результативной серии с финном Патриком Лайне из «Коламбуса», на одну игру отставая от продолжающего набирать очки Романа Йоси из «Нэшвилла» и Кевина Фиалы из «Миннесоты».
Рекорд сезона — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру чемпионата «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».
Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22:
|
Игрок
|
Команда
|
Месяц
|
И
|
О (Г+П)
|
Коннор Макдэвид
|
Эдмонтон
|
Октябрь-ноябрь
|
17
|
32 (12+20)
|
Трой Терри
|
Анахайм
|
Октябрь-ноябрь
|
16
|
22 (12+10)
|
Джей Ти Миллер
|
Ванкувер
|
Февраль-март
|
13
|
27 (8+19)
|
Натан Маккиннон
|
Колорадо
|
Декабрь-январь
|
13
|
24 (4+20)
|
Кайл Макар
|
Колорадо
|
Февраль-март
|
13
|
21 (3+18)
|
Джейк Гюнцель
|
Питтсбург
|
Ноябрь-декабрь
|
13
|
19 (12+7)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
Март*
|
12
|
26 (4+22)
|
Кевин Фиала
|
Миннесота
|
Декабрь-февраль
|
12
|
16 (9+7)
|
Патрик Лайне
|
Коламбус
|
Январь-февраль
|
11
|
21 (13+8)
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
Март*
|
11
|
14 (7+7)
* Серия продолжается.
История «Вашингтона» знает более 12 длительных серий с набранными очками. Три из них принадлежат Майку Гартнеру, по две — Александру Овечкину и Роберту Лангу.
От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют три игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера, конечно) — шесть.
Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»:
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1984/85
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
17
|
28 (12+16)
|
1980/81
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
17
|
24 (17+7)
|
2003/04
|
Роберт Ланг
|
Чехия
|
16
|
25 (11+14)
|
1988/89
|
Джефф Куртнолл
|
Канада
|
15
|
23 (12+11)
|
2018/19
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
14
|
23 (17+6)
|
2003/04
|
Роберт Ланг
|
Чехия
|
13
|
16 (6+10)
|
2006/07
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
13
|
20 (8+12)
|
1990/91
|
Майк Ридли
|
Канада
|
13
|
18 (6+12)
|
1980/81
|
Деннис Марук
|
Канада
|
12
|
21 (8+13)
|
1987/88
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
12
|
20 (11+9)
|
2003/04
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
12
|
20 (6+14)
|
1985/86
|
Бенгт-Оке Густафссон
|
Швеция
|
12
|
16 (2+14)
|
1997/98
|
Петер Бондра
|
Словакия
|
11
|
18 (12+6)
|
1984/85
|
Дэйв Кристиан
|
США
|
11
|
17 (5+12)
|
2005/06
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
11
|
17 (5+12)
|
1992/93
|
Дэйл Хантер
|
Канада
|
11
|
16 (4+12)
|
2000/01
|
Адам Оутс
|
Канада
|
11
|
16 (3+13)
|
2001/02
|
Адам Оутс
|
Канада
|
11
|
16 (3+16)
|
2020/21
|
Евгений Кузнецов
|
Россия
|
11
|
14 (7+7)
Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,01 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 19 очков, 5 голов и 14 передач.
Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ:
|
Сезон
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
2013/14
|
17
|
3
|
6
|
9
|
0,53
|
2014/15
|
80
|
11
|
26
|
37
|
0,46
|
2015/16
|
82
|
20
|
57
|
77
|
0,94
|
2016/17
|
82
|
19
|
40
|
59
|
0,72
|
2017/18
|
79
|
27
|
56
|
83
|
1,05
|
2018/19
|
76
|
21
|
51
|
72
|
0,95
|
2019/20
|
63
|
19
|
33
|
52
|
0,83
|
2020/21
|
41
|
9
|
20
|
29
|
0,71
|
2021/22
|
63
|
22
|
42
|
64
|
1,02
|
Итого
|
583
|
151
|
331
|
482
|
0,83
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|66
|36
|30
|82
|5
|Коламбус
|65
|32
|33
|68
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|64
|39
|25
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1