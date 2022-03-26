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Сегодня, 15:40

Кузнецов продлил результативную серию до 11 матчей. Больше — только у восьми игроков в этом сезоне

Евгений Кузнецов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 11 матчей
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Кузнецов празднует гол вместе с партнерами.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б) записал на свой счет голевую передачу на Александра Овечкина и реализованный послематчевый буллит.

Россиянин продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 11 матчей, обновив личный рекорд. Сейчас челябинец делит девятое место по продолжительности результативной серии с финном Патриком Лайне из «Коламбуса», на одну игру отставая от продолжающего набирать очки Романа Йоси из «Нэшвилла» и Кевина Фиалы из «Миннесоты».

Рекорд сезона — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру чемпионата «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22:

Игрок

Команда

Месяц

И

О (Г+П)

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

Октябрь-ноябрь

17

32 (12+20)

Трой Терри

Анахайм

Октябрь-ноябрь

16

22 (12+10)

Джей Ти Миллер

Ванкувер

Февраль-март

13

27 (8+19)

Натан Маккиннон

Колорадо

Декабрь-январь

13

24 (4+20)

Кайл Макар

Колорадо

Февраль-март

13

21 (3+18)

Джейк Гюнцель

Питтсбург

Ноябрь-декабрь

13

19 (12+7)

Роман Йоси

Нэшвилл

Март*

12

26 (4+22)

Кевин Фиала

Миннесота

Декабрь-февраль

12

16 (9+7)

Патрик Лайне

Коламбус

Январь-февраль

11

21 (13+8)

Евгений Кузнецов

Вашингтон

Март*

11

14 (7+7)

* Серия продолжается.

История «Вашингтона» знает более 12 длительных серий с набранными очками. Три из них принадлежат Майку Гартнеру, по две — Александру Овечкину и Роберту Лангу.

От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют три игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера, конечно) — шесть.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона»:

Сезон

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1984/85

Майк Гартнер

Канада

17

28 (12+16)

1980/81

Майк Гартнер

Канада

17

24 (17+7)

2003/04

Роберт Ланг

Чехия

16

25 (11+14)

1988/89

Джефф Куртнолл

Канада

15

23 (12+11)

2018/19

Александр Овечкин

Россия

14

23 (17+6)

2003/04

Роберт Ланг

Чехия

13

16 (6+10)

2006/07

Александр Овечкин

Россия

13

20 (8+12)

1990/91

Майк Ридли

Канада

13

18 (6+12)

1980/81

Деннис Марук

Канада

12

21 (8+13)

1987/88

Майк Гартнер

Канада

12

20 (11+9)

2003/04

Яромир Ягр

Чехия

12

20 (6+14)

1985/86

Бенгт-Оке Густафссон

Швеция

12

16 (2+14)

1997/98

Петер Бондра

Словакия

11

18 (12+6)

1984/85

Дэйв Кристиан

США

11

17 (5+12)

2005/06

Александр Овечкин

Россия

11

17 (5+12)

1992/93

Дэйл Хантер

Канада

11

16 (4+12)

2000/01

Адам Оутс

Канада

11

16 (3+13)

2001/02

Адам Оутс

Канада

11

16 (3+16)

2020/21

Евгений Кузнецов

Россия

11

14 (7+7)

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,01 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения личных максимумов его отделяют 19 очков, 5 голов и 14 передач.

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ:

Сезон

И

Г

П

О

Ср.

2013/14

17

3

6

9

0,53

2014/15

80

11

26

37

0,46

2015/16

82

20

57

77

0,94

2016/17

82

19

40

59

0,72

2017/18

79

27

56

83

1,05

2018/19

76

21

51

72

0,95

2019/20

63

19

33

52

0,83

2020/21

41

9

20

29

0,71

2021/22

63

22

42

64

1,02

Итого

583

151

331

482

0,83

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 66 36 30 82
5 Коламбус 65 32 33 68
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 64 39 25 86
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
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31.03
26.03 02:00
Баффало – Вашингтон
 3 : 4 Б
26.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 5 : 1
26.03 03:00
Виннипег – Коламбус
 4 : 3 ОТ
26.03 04:00
Калгари – Аризона
 4 : 2
26.03 04:00
Колорадо – Филадельфия
 6 : 3
26.03 19:30
Бостон – Айлендерс
- : -
26.03 19:30
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.03 22:00
Вегас – Чикаго
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 50 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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