Кузнецов по решению тренера пропустит матч «Вашингтона» против «Аризоны»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сыграет с «Аризоной» в регулярном чемпионате НХЛ, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, сообщает The Hockey News.

Встреча пройдет 5 декабря. Начало — в 05.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 9 (5+4) очков в 19 матчах НХЛ.

В предыдущем матче против «Вегаса» (1:4) Кузнецов получил двухминутный штраф за грубый фол против Джонатана Маршессо. Он схватил канадца за шею и бросил через себя.