Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил, почему Кузнецов не сыграет с «Аризоной»: «Ментальная перезагрузка»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, почему российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов не сыграет в матче против «Аризоны».

42-летний специалист назвал пропуск игры «ментальной перезагрузкой» для 31-летнего россиянина.

Встреча пройдет 5 декабря. Начало — в 05.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кузнецов набрал 9 (5+4) очков в 19 матчах НХЛ. В предыдущем матче против «Вегаса» (1:4) хоккеист получил двухминутный штраф за грубый фол против Джонатана Маршессо. Он схватил канадца за шею и бросил через себя.