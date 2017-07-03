Кузнецов оставил "Вашингтону" 9,2 миллиона долларов под потолком зарплат

Ночью "Вашингтон" объявил о продлении контракта с нападающим Евгением Кузнецовым на 8 лет и 7,8 миллиона долларов за сезон. По информации CapFriendly, у "Кэпиталз" остается 9,2 миллиона долларов под потолком зарплат.

При этом на контрактах в клубе находится всего 14 хоккеистов – 8 нападающих, 5 защитников и один вратарь. Увеличить место под потолком позволил обмен Маркуса Юханссона в "Нью-Джерси".

Ожидается, что в ближайшее время клуб будет делать предложение нападающему Андре Бураковски и голкиперу Филиппу Грубауэру.

Ва-банк по-столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"