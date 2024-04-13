Кузьменко забросил 19-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Калгари» увеличил преимущество в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». На 6-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. У 28-летнего россиянина теперь 41 (19+22) очко в этом сезоне.