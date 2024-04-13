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Сегодня, 06:35

«Аризона» в овертайме переиграла «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Койотс» прервали трехматчевую победную серию «Ойлерз».

Нападающие Матиас Маччелли и Джошуа Доан набрали по 2 (1+1) очка.

«Аризона» набрала 75 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» располагается на 5-й строчке — 102 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

Голкипер «Рейнджерс» Доминге забил гол в пустые ворота в матче за фарм-клуб АХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 80 46 34 97
5 Сент-Луис 80 42 38 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 78 48 30 102
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
3.04
4.04
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11.04
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16.04
17.04
18.04
13.04 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 5
13.04 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 1 : 5
13.04 04:00
Эдмонтон – Аризона
 2 : 3 ОТ
13.04 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
13.04 05:00
Вегас – Миннесота
 - : -
13.04 19:30
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
13.04 22:00
Даллас – Сиэтл
 - : -
13.04 23:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 77 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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