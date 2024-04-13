«Аризона» в овертайме переиграла «Эдмонтон»

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«Аризона» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Койотс» прервали трехматчевую победную серию «Ойлерз».

Нападающие Матиас Маччелли и Джошуа Доан набрали по 2 (1+1) очка.

«Аризона» набрала 75 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» располагается на 5-й строчке — 102 очка.