Кузьменко признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4).

28-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан форвард «Кракен» Джаред Маккан, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр, отразивший 35 бросков из 37.

В текущем сезоне Кузьменко провел 53 матча, в которых набрал 27 (13+14) очков. По ходу сезона форвард перешел из «Ванкувера» в «Калгари». За «Флэймз» россиянин набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.