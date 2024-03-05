Кузьменко набрал 100 очков за два сезона в НХЛ

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4).

Таким образом, 28-летний россиянин набрал 101 (52+49) очко в лиге. Он стал первым игроком, достигшим такого результата, среди хоккеистов, дебютировавших в лиге в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Кузьменко провел 53 матча, в которых набрал 27 (13+14) очков. По ходу сезона форвард перешел из «Ванкувера» в «Калгари». За «Флэймз» россиянин набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.