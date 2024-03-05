«Калгари» — «Сиэтл»: видеообзор матча

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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Сиэтлу» — 2:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Флэймз» дубль оформил Андрей Кузьменко, у «Кракен» отличились Янни Гурд, Оливер Бьоркстранд, Адам Ларссон и Джаред Макканн.

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