Кузьменко признан третьей звездой матча «Анахайм» — «Калгари»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Анахайм» — «Калгари» (3:6).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко. 28-летний россиянин оформил хет-трик.

Второй звездой стал форвард «Флэймз» Назем Кадри, забросивший одну шайбу и сделавший две голевые передачи.

Возглавил тройку форвард «Дакс» Якоб Сильверберг, который провел последний домашний матч в карьере. Накануне 33-летний швед объявил о завершении карьеры.