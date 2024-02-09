Кузьменко повторил достижение Макарова в составе «Калгари»

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» (5:3).

Россиянин отличился в двух своих первых матчах за команду. Кузьменко повторить достижение другого россиянина Сергея Макарова, который тоже забил в двух стартовых играх за «Калгари» в сезоне-1989/90.

Всего в текущем сезоне НХЛ на счету 28-летнего форварда 23 (10+13) очка в 45 матчах. 1 февраля он был обменян из «Ванкувера» в «Калгари».