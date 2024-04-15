Форвард «Вашингтона» рассказал о различиях между Овечкиным и Кросби

Нападающий системы «Вашингтона» Мэттью Филлипс рассказал о различиях между российским капитаном команды Александром Овечкиным и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В этом сезоне Филлипс провел 18 дней в системе «пингвинов», после чего «столичные» вернули игрока, забрав с драфта отказов.

«Кросби более серьезный парень, когда дело доходит до предигровых вещей и всего такого. Овечкин скорее очень энергичный — шутит, отлично проводит время. Но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом», — цитирует Филлипс RMNB.

В текущем сезоне в активе Овечкина 64 (30+34) очка в 77 матчах за «Кэпиталз». 36-летний Кросби набрал 90 (41+49) очков в 80 матчах.