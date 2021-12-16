Купер: «Кучерову нужно еще несколько недель, чтобы восстановиться от травмы»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о ходе восстановления нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Вы уже видели Никиту на наших тренировках. Естественно, он в синем свитере, то есть не участвует в контактах, и как бы я ни хотел побыстрее увидеть его в составе, это вне моего контроля. Он на той стадии реабилитации, на которой и должен сейчас находиться. Ему требуется еще несколько недель», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

В сезоне-2021/22 Кучеров принял участие в 3 матчах «Тампы», на его счету 4 (1+3) очка. В октябре 28-летний россиянин перенес операцию после повреждения нижней части тела.