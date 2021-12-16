Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на новость, что российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил.

«Кузнецов -великий игрок! А те, кто пишет про наркомана, это антихристы. Кто из нас не совершал ошибки? Пускай на себя смотрят! Не надо на хейтеров обращать внимание! Конечно, сборная потеряет из-за отсутствия Жени», — сказал Кожевников «СЭ».

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.