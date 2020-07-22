Куликов расстроен, что «Виннипег» не дал шанс Киселевичу

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов в интервью «Известиям» признался, что ему хотелось сыграть с соотечественником Богданом Киселевичем. В сезоне-2018/19 игрок был обменян в «Джетс», но не провел за канадский клуб ни одного матча.

— В этом году в основе «Виннипега» нет других россиян, которые постоянно находились бы с основной командой. Богдана Киселевича в прошлом году успели обменять в «Джетс» из «Флориды», после чего он вернулся в КХЛ. Насколько вас расстроил его отъезд?

— Мы знали друг друга еще до этого. Мы одного года рождения, вместе ездили на сборы, играли по юниорам за сборную Москвы, потом за сборную России. Он был в «Северстали», а я в «Локомотиве». Так что получилось даже поиграть друг против друга. Мне было неприятно, что в «Виннипеге» Богдану не дали шансов. Я хотел бы с ним поиграть вместе.

— Может быть, ему нужно было немного подождать? Многие считают, что он не дотерпел.

— Не думаю, что у него был в «Джетс» какой-то шанс. Про «Флориду» ничего не скажу. Я не понял, зачем «Виннипег» обменял еще одного защитника, когда у нас уже было восемь. С самого начала не думал, что у него будет возможность заиграть. Те, кто считает, что он не дотерпел, мне кажется, они не правы. Может быть, в какой-то другой команде, да, он и заиграл бы, но не в «Виннипеге».