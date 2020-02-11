Кучеров забил «Коламбусу» и продлил результативную серию до 11 матчей

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампа-Бэй» (0:1, начало первого периода). На третьей минуте счет открыл нападающий «молний» Никита Кучеров, результативными передачами отметились Михаил Сергачев и Брэйден Пойнт.

В текущем сезоне на счету Кучерова 68 (25+43) очков в 56 матчах. Никита набирает очки в 11 встречах подряд.