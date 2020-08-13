Невероятный гол Кучерова. Россиянин забил в ворота «Коламбуса» с нулевого угла
13 августа 2020, 22:39
В Торонто проходит второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Тампой-Бэй» и «Коламбусом».
В первом периоде счет открыл российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Причем нападающий отличился броском фактически с нулевого угла.
Напомним, что счет в серии 1-0 в пользу «Тампы-Бэй».
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