Кучеров вышел на первое место по матчам с 2 или более очками в финалах плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативных передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Форвард проводит седьмой в карьере матч с двумя или более результативными действиями в финале плей-офф НХЛ — это рекорд среди действующих хоккеистов лиги.

29-летний россиянин опередил Сидни Кросби и Патрика Кейна (у обоих — по 6 матчей с 2 или более результативными действиями в финалах).

Кучеров набрал 26 (7+19) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Он поднялся на 28-е место по очкам в истории плей-офф НХЛ и стал четвертым хоккеистом в истории лиги, набравшим как минимум 25 очков в Кубке Стэнли в трех сезонах подряд.