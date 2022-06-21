Микко Рантанен установил рекорд по голевым передачам в трех первых матчах в финальных сериях Кубка Стэнли

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен установил рекорд по числу голевых передач в трех первых матчах в истории финальных серий Кубка Стэнли.

В третьей игре против «Тампы» форвард сделал 2 результативных паса, теперь на его счету 7 ассистов в трех встречах.

Предыдущий рекорд принадлежал Горди Хоу и Филу Эспозито.

Всего у Рантанена 24 (5+19) очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.