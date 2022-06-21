Форвард «Тампы» Палат повторил рекорд Малкина по результативности в домашних матчах Кубка Стэнли

Нападающий «Тампы» Ондржей Палат стал автором заброшенной шайбы в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

31-летний чешский хоккеист выполнил результативное действие в девятом подряд домашнем матче плей-офф НХЛ — такое же достижение покорялось Евгению Малкину в 2017 году.

Рекорд по числу матчей с результативными действиями в Кубке Стэнли подряд принадлежит бывшему игроку «Каролины» Кори Стиллману (13). Второе место занимает Павел Буре (12), на третьей строчке — Тревор Линден (11).